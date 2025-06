Si fingeva medico di Papa Wojtyla per propinare cure per l’autismoÙ a 30mila euro | arrestato il finto dottore

Un uomo argentino di 63 anni ha ingannato una famiglia, spacciandosi per medico di Papa Wojtyla e promettendo cure miracolose contro l’autismo. Convinto di potersi approfittare della vulnerabilità psicologica di chi cercava aiuto, ha riscosso 30mila euro per un percorso terapeutico di due anni. La sua truffa si è conclusa con un arresto: esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata. Un richiamo alla necessità di vigilare sempre con attenzione.

