Si fingeva medico di Papa Wojtyla per propinare cure per l’autismo a 30mila euro | arrestato finto medico

Un truffatore argentino di 63 anni, fingendosi medico di Papa Wojtyla, ha approfittato della vulnerabilità psicologica di una famiglia, convincendola a pagare 30mila euro per cure improbabili contro l’autismo. Arrestato per esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata, ora si trova agli arresti domiciliari. La sua frode ha causato danni ingenti a chi cercava speranza e aiuto.

Esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata: un uomo argentino di 63 anni è ai domiciliari per essersi finto, tra le altre cose, medico di Papa Wojtyla. Prometteva, spacciandosi per medico, cure contro l’autismo, convincendo una famiglia a dargli 30mila euro per il percorso terapeutico del figlio durato due anni. Si fingeva medico di Papa Wojtyla per curare l’autismo. L’uomo ha approfittato della vulnerabilità psicologica di una famiglia di un ragazzo di 15 anni. I genitori si erano infatti rivolti a lui dopo averlo trovato online, dove si spacciava per “luminare” con annesso curriculum ben strutturato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si fingeva medico di Papa Wojtyla per propinare cure per l’autismo a 30mila euro: arrestato finto medico

