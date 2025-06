Si fa presto a dire green | come funziona e quanto costa il punto nave dalla Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico

Si fa presto a dire “green”, ma quanto costa e come funziona il punto nave dalla Valle dell’Idrogeno del Nord Adriatico? Le tecnologie di base, dalla cella a combustibile all’elettrolisi, sono vecchie conoscenze, risalenti alle prime navicelle spaziali. Proprio ora, tra innovazioni e sfide, scopriamo se questa “nuova” frontiera può davvero rivoluzionare il nostro modo di navigare verso un futuro sostenibile.

La cella combustibile a idrogeno e il fotovoltaico sono tecnologia vecchie, utilizzate già sulle prime navicelle spaziali; l'eolico e l'elettrolisi dell'acqua sono tecnologie vecchissime, così come i condotti e i serbatoi di gas. È possibile che appena ora abbiamo scoperto "l'acqua calda".

