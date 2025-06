Si butta dal quinto piano per sfuggire a un incendio | morta una donna di 48 anni

Una tragedia scossa dall’incendio scoppiato nel cuore di Milano: una donna di 48 anni, braccata dalle fiamme e dal panico, si è lanciata dal quinto piano nel tentativo disperato di salvarsi. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita di fronte a eventi improvvisi e drammatici. La vicenda si aggiunge alle altre conseguenze di un incendio che ha sconvolto un intero stabile, lasciando dietro sé un velo di dolore e mistero.

Per sfuggire alle fiamme si è lanciata dal quinto piano del suo appartamento, ma è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. La vittima è una donna di 48 anni di origine brasiliana: l’incendio è divampato la notte scorsa nel suo palazzo vicino a piazzale Loreto, a Milano, e ha riguardato circa 12 appartamenti. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde, mentre gli occupanti dello stabile, che si trova in viale Abruzzi 64, all’inizio evacuati a scopo precauzionale, sono tutti rientrati, tranne quelli dell’appartamento interessato dalle fiamme – che era al quarto piano – e quelli adiacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it