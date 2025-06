Si avvicina il 13 giugno festa di Sant' Antonio | tutti gli appuntamenti in programma

Si avvicina il 13 giugno, festa di Sant'Antonio: un momento di fede e tradizione che anima il centro storico con eventi coinvolgenti. Il "Giugno Antoniano" si intensifica, preparando i partecipanti alla grande giornata con una serie di appuntamenti spirituali, culturali e conviviali. Tra processioni, rituali e momenti di comunità , questa celebrazione rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella spiritualità locale. Non perdere gli eventi in programmazione: il cuore della festa sta per battere più forte!

Entra sempre piĂą nel vivo il "Giugno Antoniano" aspettando venerdì 13 giugno, giorno della festa di Sant'Antonio con la processione per le vie del centro storico. Ricco il cartellone degli appuntamenti della "marcia di avvicinamento" alla data clou. Tra i momenti spirituali e devozionali che.

