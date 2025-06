Si allontana da casa e scompare ricerche in corso per una donna

Una tranquilla giornata nel Ferrarese si è trasformata in un vortice di preoccupazione: Stefania Pavani, 49 anni, è scomparsa volontariamente da casa sua e le ricerche sono in corso. La sua scomparsa ha sconvolto familiari e amici, che ora sperano in un lieto ritorno. Rimanete aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi iscrivendovi al canale WhatsApp di FerraraToday. La speranza di ritrovarla sana e salva resta viva in queste ore di angoscia.

Sono ore d'ansia per i familiari di una donna nel Ferrarese. Nella giornata di giovedì 5 giungo è stata infatti segnalata la scomparsa di Stefania Pavani. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La donna di 49 anni si è allontanata volontariamente dalla sua abitazione in Ro Ferrarese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Si allontana da casa e scompare, ricerche in corso per una donna

In questa notizia si parla di: Donna Allontana Casa Scompare

Si allontana da casa per andare dal fratello, donna di 58 anni scompare nel nulla: ricerche in corso - Ma da quel momento non si sono più avute notizie da lei. Ad Asolo non si sa più niente di una donna di 58 anni. Dopo una notte di preoccupazione, questa mattina il marito ha dato l’allarme. Segnala ilgazzettino.it

Istrana. Donna scompare da casa: due ore dopo la trovano ferita in un fosso - ISTRANA (TREVISO) – Donna scompare da casa: i vigili del fuoco la ritrovano ... Una 61enne che soffre di disturbi psichici si è allontanata dalla sua abitazione per la consueta visita in ... Secondo msn.com

Donna di 31 anni esce di casa senza cellulare e scompare nel nulla. «Cerchiamo Fanny da 10 giorni» - La giovane donna di 31 anni è scomparsa ... stava tornando a casa da lavoro. Gli ultimi tragici momenti Fanny, secondo i testimoni, si è allontanata a piedi e senza il cellulare la sera di ... leggo.it scrive

Come fargli sentire la tua mancanza in modo rapido ed efficacissimo