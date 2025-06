Si aggira con un coltello davanti alla sala scommesse di Campo di Marte | fermato col taser

coltello in mano, creando timore tra i passanti. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli agenti, l'uomo è stato fermato senza incidenti grazie all'intervento con il taser. La scena ha attirato l'attenzione di molti, sottolineando ancora una volta l'importanza della sicurezza pubblica e della pronta risposta delle forze dell'ordine. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione in zone affollate come Campo di Marte.

Un uomo è stato fermato oggi, giovedì 5 giugno, ad Arezzo dal personale della Polizia di Stato. L'intervento è stato effettuato in zona Campo di Marte: il 47enne, originario del Marocco ma regolarmente residente in Italia e con alcuni precedenti, si aggirava davanti alla sala scommesse con un.

