Show annullato è odissea Scaricabarile sui rimborsi | Pronti alle azioni legali

L’annullamento dello show "Alis New World" a Vigevano sta scatenando una crisi tra i fan: centinaia di persone si trovano intrappolate in un limbo di scaricabarile tra organizzatori e circuito di vendita, senza ottenere i rimborsi promessi. La situazione si sta complicando, spingendo alcuni a rivolgersi alle vie legali. È tempo di fare chiarezza e proteggere i diritti dei consumatori, perché nessuno dovrebbe essere lasciato senza risposte o risarcimenti.

VIGEVANO (Pavia) Uno scaricabarile tra l'organizzazione dell'evento e il circuito che ha venduto i biglietti per il rimborso dei biglietti sta creando problemi a centinaia di persone. Tra esse alcune hanno deciso, dopo aver tentato inutilmente di trovare il soggetto con cui relazionarsi, di passare direttamente alle carte bollate. L'antefatto. Dall'11 al 13 aprile il palaElachem di Vigevano avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo " Alis new world " messo in sceso da Le Cirque Wtp che è stato annullato a pochi giorni dalla data fissata a causa di "imprevisti motivi tecnico logisitici". Da quel momento in poi per chi aveva acquistato i tagliandi è iniziata una vera odissea per ottenere il rimborso.