Shonen jump termina improvvisamente una delle sue serie più entusiasmanti dopo 5 anni

Shonen Jump sorprende ancora: dopo cinque anni di emozioni intense, la serie manga Kaiju No. 8 si appresta a concludersi con l’ultimo capitolo in arrivo a breve. Un momento che segna una svolta significativa per i fan e gli appassionati, già in fermento per scoprire come si concluderà questa avventura epica. Secondo quanto comunicato…

fine prevista per la serie manga Kaiju No. 8. La popolare serie manga pubblicata su Jump+ sta per giungere al suo epilogo, con l’ultimo capitolo previsto in uscita a breve. Questa notizia conferma una fase importante nella storia di uno dei titoli più apprezzati del momento, che ha riscosso grande successo sia tra i lettori che tra gli appassionati di adattamenti anime. annuncio ufficiale e dettagli sulla conclusione. Secondo quanto comunicato da fonti specializzate, Kaiju No. 8 si concluderà con il capitolo 129, segnando così la fine della sua narrazione. La comunicazione è stata diffusa tramite un post su X (ex Twitter), dove si specifica che i due ultimi capitoli saranno rilasciati nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Shonen jump termina improvvisamente una delle sue serie più entusiasmanti dopo 5 anni

