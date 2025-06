Shock anafilattico farmaci salvavita ai pazienti a rischio una priorità

Lo shock anafilattico rappresenta una minaccia reale e immediata per molti pazienti a rischio in Italia, con circa 40 decessi all'anno. Allergie alimentari e punture di imenotteri sono le principali cause, ma il vero numero potrebbe essere più alto, dato che molte situazioni non vengono registrate. È fondamentale aumentare la consapevolezza e assicurare l'accesso ai farmaci salvavita: perché ogni secondo conta e salvare una vita può fare la differenza.

MILANO - Ogni anno in Italia vengono registrati circa 40 casi fatali di shock anafilattico. Di questi più della metà sono causati da allergie alimentari, l'altra metà è provocato da punture di imenotteri, ma il dato resta incerto e sottostimato perché questo conteggio considera soltanto i casi che b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Shock anafilattico, farmaci salvavita ai pazienti a rischio una priorità

In questa notizia si parla di: Shock Anafilattico Farmaci Salvavita

Punta da un'ape muore davanti al figlio: Angela Clerici stava pulendo le arnie poi si è accasciata a terra. Fatale lo shock anafilattico - CROCETTA DEL MONTELLO – Una tragedia si è consumata oggi, lunedì 12 maggio, quando Angela Clerici, mentre puliva le arnie, è stata punta da un'ape.

Shock anafilattico, farmaci salvavita ai pazienti a rischio una priorità - MILANO (ITALPRESS) - Ogni anno in Italia vengono registrati circa 40 casi fatali di shock anafilattico. Di questi più della metà sono causati da allergie ... Secondo italpress.com

Shock anafilattico, carenza farmaco salvavita fino a giugno 2025: è allarme - Roma, 13 settembre 2024 – Scarseggiano a livello nazionale gli auto-iniettori di adrenalina contro lo shock anafilattico, farmaci salvavita per centinaia di migliaia di pazienti a rischio di ... Si legge su quotidiano.net

Grave carenza di farmaci contro shock anafilattico: l’allarme degli Allergologi - Roma, 13 settembre 2024 – Scarseggiano a livello nazionale gli auto-iniettori di adrenalina contro lo shock anafilattico, farmaci salvavita per centinaia di migliaia di pazienti a rischio di gravi ... Si legge su insalutenews.it

Anaphylactic shock: symptoms and what to do about it