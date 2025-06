Shinobi | Art of Vengeance è stato pubblicato il trailer dedicato al sistema di combattimento

SEGA e Lizardcube fanno nuovamente innamorare gli appassionati con il trailer di Shinobi: Art of Vengeance, un gioco d'azione in 2D che promette combattimenti intensi e arti ninja mozzafiato. In arrivo il 29 agosto 2025, questo titolo offre un mix esplosivo di platform e azione, con armi e abilità da perfezionare lungo il cammino. Prenotalo ora su tutte le piattaforme e preparati a vivere un’avventura epica!

SEGA e Lizardcube hanno pubblicato un nuovo trailer di Shinobi: Art of Vengeance, nuovo gioco d’azione con componente platform in 2D in uscita il 29 agosto 2025. Il nuovo trailer mostra i combattimenti del gioco e le varie armi e abilità che i giocatori possono usare man mano che perfezionano le arti ninja. SHINOBI: Art of Vengeance è disponibile per la prenotazione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Steam a 29,99 €. Più avanti sarà disponibile per la prenotazione anche su Nintendo eShop. I fan che prenotano la versione digitale del gioco riceveranno uno sconto del 10%, l’abbigliamento originale arcade e l’amuleto Cercatore di fortuna. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Shinobi: Art of Vengeance, è stato pubblicato il trailer dedicato al sistema di combattimento

