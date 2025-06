Sfrattata la società Barona a Milano esempio di integrazione | “Il Comune prima ci fa i complimenti e poi ci caccia”

Una storia di speranza e sfide che scuote la comunità della Barona a Milano. Dopo aver ricevuto complimenti, la società sportiva si trova ora senza un campo, vittima di una decisione improvvisa del Comune. Il caso evidenzia l'importanza dell'integrazione tra istituzioni e cittadini, e il bisogno di soluzioni condivise per preservare lo spirito sportivo e sociale di un quartiere. La vicenda invita a riflettere su come si possa trasformare una crisi in un’opportunità di dialogo e crescita.

Dal prossimo 1 settembre le squadre di calcio della Barona Sporting 1971 rischiano di restare senza un campo in cui giocare e allenarsi. Il Comune di Milano, infatti, ha dichiarato decaduta la concessione con tre anni di anticipo perché la società non avrebbe rispettato i tempi per regolarizzare alcune strutture abusive. Intervistato da Fanpage.it, il presidente Massimo Carusi ha spiegato la situazione che la dirigenza si sta ritrovando ad affrontare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Società Barona Milano Comune

La casa sulla roccia: Milano, la Barona