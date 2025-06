Sfera Ebbasta inaugura la sua estate live a Napoli

L’estate di Sfera Ebbasta si accende a Napoli, dove il celebre rapper italiano aprirà la sua stagione live con un evento imperdibile. Dopo una serie di date da tutto esaurito in tutta Italia, culminate in quattro sold out consecutivi a Milano, il talento di Gionata Boschetti si prepara a infiammare il pubblico partenopeo. Sabato 7 giugno, lo stadio Diego Armando Maradona diventerà il palcoscenico di un concerto che promette emozioni memorabili.

Dopo la recente catena di 11 date da tutto esaurito nei principali palazzetti italiani, culminata con il gran finale di 4 sold out consecutivi all'Unipol Forum di Milano, Sfera Ebbasta è pronto a conquistare anche Napoli. Sabato 7 giugno calcherà il palco dello Stadio Diego Armando Maradona.

