Sette anni per un sogno Michele e il suo mare infinito La vita oltre la malattia

Michele Piancastelli, un uomo che ha sfidato le avversità per inseguire il suo grande sogno, ci insegna come la passione e il coraggio possano superare ogni ostacolo. Dopo sette anni di lotte e speranze, ha trasformato la malattia in un viaggio di libertà e scoperta, realizzando il suo sogno di circumnavigare il mondo in barca solitaria. La sua storia ci ispira a vivere con tenacia e determinazione, oltre le sfide della vita.

Michele Piancastelli, ravennate, se n’è andato il 5 dicembre del 2022 a 56 anni. Velista per passione, aveva trasformato la malattia, che lo aveva colpito nel 2004, in un’occasione di riflessione, di scelta e coraggio. Così, dopo sette mesi di cure, un trapianto di midollo e la remissione della malattia, ha realizzato il suo sogno, quello del giro del mondo in barca in solitaria. La sua storia, attraverso le testimonianze della compagna, della famiglia, degli amici, è diventata un docufilm, ‘Altrove’. per la regia di Ettore Zito, prodotto da Trickfree Productions, che l’altra sera è stato proiettato al Mariani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sette anni per un sogno. Michele e il suo mare infinito. La vita oltre la malattia

