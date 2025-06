Seth Rollins | CM Punk è una brutta persona lo voglio lontano dalla WWE

In un mondo dove il rispetto e la professionalismo dovrebbero essere alla base di ogni rivalità, Seth Rollins e CM Punk rappresentano due facce opposte di questa medaglia. La tensione tra i due, alimentata da anni di scontri e rancori, culmina in un climax esplosivo con il tradimento di Heyman a WM 41. Ora, più che mai, è chiaro che CM Punk non merita un palcoscenico nella WWE.

Sin dal primo momento in cui CM Punk ha fatto ritorno in WWE, Seth Rollins non ha mai nascosto il suo disappunto, per usare un eufemismo, nei suoi confronti. Tra i due un’aspra rivalità che va avanti da lungo tempo. A WM 41 il colpo di scena con Punk tradito da Paul Heyman che si è schierato con “The Visionary”. “Non merita spazio”. L’ultimo atto dalla rivalità tra Seth Rollins e CM Punk ha visto il ragazzo di Chicago estromesso da Money In The Bank complice l’intervento di Bron Breakker nel match di qualificazione tra lui, El Grande Americano e AJ Styles. Parlando ai microfoni di “Up & Adams Show”, Seth Rollins non ha risparmiato dure parole nei confronti del suo rivale: “Abbiamo fatto in modo che Punk non avesse un posto nel Money In The Bank Match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net