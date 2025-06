servizio bus a cappella carotenuto raccolte oltre 200 firme per il ripristino

Il quartiere Cappella Carotenuto di Torre del Greco si mobilita con forza: oltre 200 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere il ripristino del servizio di bus sospeso. Questa raccolta di firme testimonia l’importanza vitale di un trasporto pubblico efficiente per la comunità , che ora chiede con determinazione un intervento rapido. La lotta prosegue, perché un servizio di qualità è fondamentale per il benessere e la mobilità di tutti.

Mobilitazione del quartiere Cappella Carotenuto per richiedere il ripristino del servizio di trasporto su gomma in zona. Oltre duecento i cittadini residenti nel quartiere di Torre del Greco che hanno sottoscritto l'istanza presentata questa mattina dal gruppo Per il Rilancio all'Ente Autonomo Volturno. Il servizio di trasporto urbano su gomma garantito nel comune di Torre del Greco dall'EAV ha rappresentato per anni un supporto necessario per i cittadini residenti nel quartiere denominato "Cappella Carotenuto" che comprende via Boccea, via Lamaria, via Ruggiero e relative traverse.