Servizi educativi | 14 scuole assegnate ad associazioni per ampliare l’offerta dei centri estivi

Il Comune di Rimini amplia le opportunità educative con 14 scuole assegnate ad associazioni e enti privati, per potenziare l’offerta dei centri estivi 2025. Da Miramare a Viserba, questa iniziativa mira a creare un’estate ricca di stimoli e divertimento, garantendo ai bambini esperienze formative di qualità. Attraverso un bando trasparente e orientato alle linee guida dell’amministrazione, si apre un nuovo capitolo di crescita e inclusione nel panorama educativo locale.

