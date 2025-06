Serie C 2025-26 | Il Girone B tra Promozioni Retrocessioni e Grandi Piazze

La Serie C 2025-26 si prepara a scrivere un nuovo capitolo avvolto da incertezza e passione nel girone B. Con promozioni, retrocessioni e grandi piazze che si contendono il palcoscenico, il torneo promette emozioni intense e sorprese inaspettate. Tra le incognite legate agli ultimi verdetti e le storie di rinascita come quella della Lucchese, il campionato si appresta a regalarci una stagione da ricordare, pronta a sorprendere tutti.

Come sarà il girone B della Serie C nella stagione 2025-26? Sulla carta è già disegnato, al netto delle incognite legate agli ultimi verdetti: l’ultima retrocessione dalla B (Sampdoria o Salernitana, salvo sconquassi legati ai ricorsi del Brescia); e l’ultima promozione dalla C (Pescara o Ternana). Altra incognita, ma ormai è una certezza, è legata alla Lucchese: la squadra rossonera, salvatasi miracolosamente sul campo (lode a giocatori e staff che hanno onorato il campionato pur senza stipendi da mesi, infilando nuna serie di risultati positivi e dimostrando grande professionalità e garantendo la regolarità del campionato ) è destinata a soccombere per altre vie: fallimento, mancata iscrizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C 2025-26: Il Girone B tra Promozioni, Retrocessioni e Grandi Piazze

