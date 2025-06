Serie C 2025 2026 | Ultimo Atto con Finale Pescara-Ternana e Iscrizioni in Scadenza

Il campionato di Serie C 2025-2026 sta per concludersi con il grande ritorno della finale Pescara-Ternana, in programma sabato alle 21:15. Ma l’attenzione è già rivolta alle prossime sfide e alle scadenze imminenti: le iscrizioni si chiudono a mezzanotte di domani, e le squadre sono impegnate a rispettare gli adempimenti richiesti. Un sprint finale che determinerà il futuro del calcio professionistico italiano.

Il campionato di serie C volge al termine. Resta l’ultimo atto, la finale di ritorno Pescara-Ternana in programma sabato alle 21,15. Ma non sarà questa l’ultima partita che chiuderà il discorso. Perché prima c’è da archiviare il campionato di serie B e poi ci sarà da fare i conti con l’ iscrizione, con scadenza domani sera a mezzanotte. Allo stato attuale, considerando tutte le formazioni in regola con gli adempimenti (molto difficile viste le situazioni note incerte di alcuni club) mancano all’appello ancora tre squadre per completare l’organico: la perdente della finale, l’ultima retrocessa dalla serie B e chi uscirà sconfitta dal play out di cadetteria che si dovrebbe giocare a fine giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C 2025/2026: Ultimo Atto con Finale Pescara-Ternana e Iscrizioni in Scadenza

Argomenti simili trattati di recente

Calcio, classifica serie A: il Venezia è quart’ultimo - Nella settimana intensa di Serie A, il Venezia si trova in una posizione critica, quart'ultimo in classifica dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1.

Segui queste discussioni su X

19 gol in stagione tra campionato e playoff a 19 anni. È stato ad un passo dal portare lo Spezia in Serie A. Anche sullo 0-3, l’ultimo dei suoi ad arrendersi, col gol che aveva riacceso le speranze. Pio Esposito merita solo applausi. Il futuro è tutto suo. #SerieBK Tweet live su X

Chi è stato il calciatore più sottovalutato della Serie A 2024/25? I 4 candidati sono stati scelti dalla nostra redazione e potete votarli per 24 ore, andando nelle storie della pagina Instagram di Ultimo Uomo. Eccoli: Amir Rrahmani Maximo Perrone Angelino Aaro Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti