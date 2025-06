Serie B il comunicato UFFICIALE sui Playout del campionato cadetto La situazione attuale

La battaglia per la salvezza in Serie B entra nel vivo, con un comunicato ufficiale che svela date e orari dei cruciali play-out. La situazione delle squadre coinvolte – Frosinone, Salernitana, Sampdoria e Brescia – si fa ancora più complessa e appassionante. Dopo le decisioni del Consiglio Federale, il campionato si prepara a vivere momenti decisivi: ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi incontri e sulla loro importanza per la permanenza in Serie BKT.

Serie B, il comunicato UFFICIALE tra date e orari sui PlayOut. Il punto sulla situazione delle squadre coinvolte Novità importanti sulle date e gli orari dei play out validi per la permanenza in Serie BKT dove sono da valutare Frosinone, Salernitana, Sampdoria e Brescia. Ecco il comunicato del campionato cadetto. «Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie B, il comunicato UFFICIALE sui Playout del campionato cadetto. La situazione attuale

