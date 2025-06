Serie A ufficializzate le date del prossimo campionato | ecco quando si parte

La Serie A 2025-26 sta per partire con grandi aspettative! La Lega ha ufficializzato le date: si comincia domenica 24 agosto e si chiude il 24 maggio. Un calendario ricco di emozioni, sfide epiche e nuovi protagonisti pronti a scrivere la storia del calcio italiano. Resta con noi e segui ogni momento su Sportface Tv, il punto di riferimento per gli appassionati più appassionati.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date dell'inizio del campionato di calcio 2025-26 e della Coppa Italia: si comincia domenica 24 agosto, l'ultima giornata il 24 maggio. Comincerà domenica 24 agosto 2025 il prossimo campionato di calcio di Serie A e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Lo ha ufficializzato la Lega serie A, che ha annunciato un calendario che prevede due turni infrasettimanali, il 29 ottobre e il 6 gennaio 2026, e quattro soste per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026.