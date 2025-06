Serie A le date della stagione 2025 26 Inizio il 24 agosto Quattro soste nazionali Epifania in campo

La Serie A 2025/2026 si appresta a tornare con entusiasmo, e la Lega ha annunciato ufficialmente le date che segneranno un'altra emozionante stagione di calcio italiano. Con l'inizio previsto per il 24 agosto, quattro pause nazionali e una grande sorpresa in campo per l’Epifania, il campionato promette spettacolo e suspense. Scopriamo insieme tutte le tappe di un torneo che si preannuncia imperdibile!

La Lega Serie A con un comunicato ufficiale ha confermato tutte le date per la nuova stagione della Serie A EniLive 20252026. L`estrazione dei. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

