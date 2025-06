Serie A la stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto Finale di Coppa Italia il 13 maggio

È tutto pronto per la stagione 2025/26 di Serie A, un campionato che promette emozioni intense e sfide mozzafiato. Con le date ufficializzate e i sorteggi in programma domani alle 18:30, gli appassionati sono già con il fiato sospeso. Il calendario si prospetta ricco di sorprese, con incontri chiave e momenti di pausa dedicati alle nazionali. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa nuova avventura calcistica.

Domani, venerdì 6 giugno, dalle 18:30 ci saranno i sorteggi per la stagione 202526 di Serie A. Serie A, ufficializzate le date della prossima stagione. Ciò che è già noto è che il campionato comincerà nel weekend del 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Previsti due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9° giornata) e il 6 gennaio 2026 (19° giornata). Quattro le soste per le nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026. Le squadre partecipanti alla Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non potranno incontrarsi con quelle impegnate in Europa League (Bologna e Roma) e Conference League (Fiorentina) nelle giornate numero 5, 22, 26, 29, 32 e 35, poiché sono previsti due turni consecutivi di competizioni Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serie A, la stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto. Finale di Coppa Italia il 13 maggio

In questa notizia si parla di: Serie Stagione Agosto Maggio

Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma - La Maceratese celebra la promozione in Serie D dopo una stagione intensa e ricca di sfide. Nicolò De Cesare, diesse del club, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra società, giocatori e tifosi.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno. Le venti squadre partecipanti conosceranno la sequenza delle 38 giornate, in programma da agosto 2025 a maggio 2026. Partecipa alla discussione

Criteri Serie A 2025/2026: - Calendario asimmetrico con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria - Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale - Partecipa alla discussione

Serie A 2025/26, le date della nuova stagione: via il 24 agosto, niente sosta a Natale, ultima giornata il 24 maggio. Calendario il 6 giugno - Venerdì 6 giugno a Parma saranno svelate le partite del campionato di Serie A 2025/2026 e la Lega ha reso note le date della nuova stagione, comprensive dei due turni infrasettimanali, e ... Come scrive msn.com

Serie A al via il 23/24 agosto, finisce il 26 maggio: ufficiali le date della prossima stagione - Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 24 agosto 2025 con l'ultima giornata prevista domenica 24 maggio 2026. Previste quattro soste per la Nazionale (07/09 - 12/10 - 16/11 - 29/03) e tu ... Scrive corriere.it

Serie A, al via il 24 agosto e niente sosta invernale: ecco tutte le date della prossima stagione - Il nuovo calendario verrà svelato venerdì 6 giugno dalle ore 18.30 al Teatro Regio di Parma. Si parte il weekend del 24 agosto, ultima giornata il 24 maggio 2026 ... Si legge su msn.com