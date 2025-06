serie a la stagione 2025 2026 partirà il weekend del 23 24 agosto

La Serie A 2025/2026 si appresta a svelare un calendario ricco di emozioni, con il calcio che torna a infiammare i nostri weekend a partire dal 23-24 agosto. La stagione, senza pause invernali e con due turni infrasettimanali, promette spettacolo e suspense fino al 24 maggio. I derby, protagonisti indiscussi del campionato, attendono il loro momento di gloria…

La Serie A ha ufficializzato il calendario per la stagione 20252026: il via è fissato per domenica 24 agosto, con la possibilità di anticipare le prime gare a sabato 23, mentre la chiusura del torneo è in programma per il 24 maggio. La stagione non prevede pause invernali, ma include due turni infrasettimanali, alla nona e alla diciannovesima giornata, con l’ultimo fissato per lunedì 6 gennaio. I derby non verranno disputate nel primo turno né nei turni infrasettimanali feriali. Il sorteggio del calendario si terrà venerdì 6 giugno. La struttura asimmetrica tra andata e ritorno è confermata, ma ogni accoppiamento dovrà essere distanziato da almeno otto giornate Le pause per la nazionale: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it