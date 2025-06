serie a in lacrime addio allo storico personaggio

La Serie A piange la perdita di uno dei suoi pilastri silenziosi, un simbolo di dedizione e passione che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi. La sua scomparsa rappresenta un vuoto difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a ispirare generazioni di appassionati. In questo momento di dolore, ricordiamo con affetto l'uomo che, con umiltà e rispetto, ha contribuito a rendere grande il calcio italiano.

Triste notizia per la Serie A italiana: se n'è andato uno storico personaggio, il grande dolore del club in un comunicato Non fanno gol, non emozionano il pubblico con giocate di alta classe, non compiono neanche parate decisive. Eppure il calcio senza di loro non esisterebbe. Sono le figure nascoste del mondo del pallone, personaggi che scrivono la storia di un club senza apparire davanti alle telecamere. Eroi silenziosi dello sport, protagonisti assoluti del perfetto funzionamento della macchina organizzativa che si nasconde dietro ad una squadra di calcio. Di personaggi così ne è piena la storia, una storia che racconta anche di Gerardo Esposito, per tutti Gerry: per diciassette anni è stato il Sassuolo, ora però se n'è andato così come arrivato, in silenzio.