Serie A ecco le date per la stagione 2025 26 Domani il calendario

La passione per la Serie A non si ferma mai, e anche quest’anno il calendario vola in anticipo! Domani, al Teatro Regio di Parma, si sveleranno le date della stagione 2025/26, un evento imperdibile per tifosi e appassionati. Con l’apertura prevista per il 24 agosto e la conclusione il 24 maggio, il prossimo campionato promette emozioni intense e sfide spettacolari: preparatevi a vivere un’altra stagione indimenticabile!

Milano, 5 giugno 2025 - La scorsa Serie A è andata in archivio da nemmeno due settimane, ma il calendario della prossima è già dietro l'angolo. Nella giornata di domani (venerdì 6 giugno), andrà in scena al Teatro Regio di Parma, nell'ambito della seconda edizione del "Festival della Serie A", la compilazione delle varie giornate del campionato 202526, che comincerà il 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Sono previsti due turni infrasettimanali, in programma il 29 ottobre e il 6 gennaio 2026, e quattro soste per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, ecco le date per la stagione 2025/26. Domani il calendario

