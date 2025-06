Serie A e Coppa Italia 2025 2026 | ufficiali le date di tutta la prossima stagione

Se sei un appassionato di calcio, preparati a vivere un'altra stagione ricca di emozioni! La Lega Serie A ha ufficializzato tutte le date della stagione 2025/2026, dalla partenza alla fine, passando per le pause nazionali, con il sorteggio in programma domani alle 18.30. Scopriamo insieme il calendario che ci accompagnerà in questo entusiasmante viaggio tra campionato e coppa Italia!

La giornata di domani, venerdì 6 giugno, permetterà di scoprire il calendario della Serie A 20252026, con il sorteggio che si svolgerà a partire dalle ore 18.30. Oggi invece la Lega ha ufficializzato tutte le date relative alla prossima stagione sia per quanto riguarda il campionato sia per la Coppa Italia. Serie A a 360°: inizio, fine e soste nazionali. Serie A che per il 20252026 prenderà il via alla fine del mese di agosto, per concludersi invece a maggio. Quattro saranno le soste per gli impegni delle nazionali, mentre due i turni infrasettimanali. Inizio campionato: weekend 24 agosto 2025. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A e Coppa Italia 2025/2026: ufficiali le date di tutta la prossima stagione

