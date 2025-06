Serie A domani è già il giorno del calendario | date soste e criteri La guida

Il calcio italiano si prepara a una stagione ricca di emozioni, con il nuovo calendario già in vista. Venerdì 6 giugno a Parma verranno svelate tutte le date delle partite del campionato 2025/26, che inizierà nel weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Niente pause natalizie, e l'esordio casalingo potrebbe riservare sorprese, magari con entrambe le milanesi pronte a scendere in campo: ecco tutto quello che c’è da sapere.

