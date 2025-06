Sergio Mattarella | La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace

In un momento cruciale per la comunità internazionale, il Presidente Sergio Mattarella ribadisce con forza l’impegno della Repubblica Italiana nella promozione della pace. In una lettera al presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale, Mattarella sottolinea come questo obiettivo sia sancito dall’articolo 3 della Costituzione, riaffermando l’importanza di un ruolo attivo e responsabile nel rispetto dei valori umani fondamentali. La pace, quindi, rimane il faro guida della nostra nazione e del nostro impegno globale.

Mattarella: Attacchi globali minacciano diritti umani e pace internazionale - Il presidente Mattarella denuncia attacchi che violano il diritto internazionale e ribadisce l'impegno dell'Italia per la pace. Riporta quotidiano.net

Geopolitica: Mattarella, “Italia impegnata a promuovere la pace” - “La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini, come recita l’art. 3 del Trattato Ue al quale aderiamo. Gravi attacchi in atto in tante parti ... Scrive toscanaoggi.it

Gravi violazioni dei diritti umani nel mondo, il discorso del presidente mattarella sulla pace e il diritto internazionale - Il presidente Sergio Mattarella denuncia la prevalenza della forza militare sui diritti fondamentali e il diritto umanitario internazionale, ribadendo l’impegno di Italia, Unione europea e Nazioni Uni ... Secondo gaeta.it

