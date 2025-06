Serena Grandi | Maradona baciava da Dio Sorrentino mi ha detto di no

L'attrice, ospite di Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha svelato alcuni dei suoi amori del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serena Grandi: "Maradona baciava da Dio. Sorrentino mi ha detto di no"

In questa notizia si parla di: Serena Maradona Baciava Sorrentino

Scudetto del Napoli, Serena Rossi euforica: “Non è calcio, è appartenenza”, chi c’era allo stadio Maradona - Serena Rossi, emozionata e felice, celebra lo storico scudetto del Napoli. Dal cuore dello stadio Maradona, commenta: "Non è solo calcio, è appartenenza".

Serena Grandi: "Maradona baciava da Dio. Sorrentino mi ha detto di no" - A Storie di donne al bivio l'attrice Serena Grandi ha parlato di alcuni dei suoi amori. Come Maradona (che baciava da Dio) o Zucchero. Ma anche dei no di Sorrentino e Sean Penn. Segnala gazzetta.it

Serena Grandi: «Ho avuto molti uomini, Zucchero il più sexy. Maradona era piccolo ma focoso. No da Sorrentino ma per lui farei pazzie» - Ci sono stati tanti amori (anche segreti) nella vita di Serena Grandi, icona del cinema italiano. «Ho avuto molti uomini nella mia vita, ma la storia più sexy l'ho vissuta ... Si legge su msn.com

Serena Grandi da Monica Setta confessa: "Con Diego Armando Maradona una storia passionale, ma per Paolo Sorrentino farei pazzie" - "Ho avuto molti uomini nella mia vita ma la storia più sexy l'ho vissuta con Zucchero Fornaciari". Serena Grandi si è confessata a Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend nella puntata in onda ... Riporta affaritaliani.it