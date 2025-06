serate di stelle a montepastore

Un cielo stellato, un telescopio e una notte magica: a Montepastore, le serate di stelle promosse dall’Associazione Astrofili Bolognesi offrono un’occasione unica per scoprire i misteri dell’universo. Questa sera, alle 21, si inizia con il mito di Selene ed Endimione, una storia d’amore silenziosa e luminosa che illuminerà il cuore di chi guarda in su, lasciando spazio alla meraviglia e alla curiosità. E il viaggio tra le stelle continua…

Tre serate con lo sguardo rivolto al cielo da oggi alle 21, quando all’ osservatorio astronomico di Montepastore (nella foto) prende il via il programma di iniziative promosse dall’ associazione astrofili bolognesi. Oggi i cannocchiale punta sul racconto del mito di Selene ed Endimione. Una storia che brilla come un mito del cielo che vede coinvolti Selene, dea della Luna, e il giovane Endimione. Una storia d’amore silenzioso, raccontato sotto il cielo dell’osservatorio con il collettivo Voci in Capitolo Narrazioni. A seguire osservazione del cielo. Non occorre prenotazione. Fortemente consigliati abbigliamento a strati, calzature chiuse e torcia mascherata di rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it