Sequestro da 2 milioni ad affiliato al clan Moccia | redditi minimi ma aveva case terreni e auto

Un sequestro da 2 milioni di euro scuote il cuore di Afragola, coinvolgendo Ciro Gallo, affiliato al noto clan Moccia. Nonostante redditi modesti, Gallo possedeva case, terreni e auto di considere valore, sollevando dubbi sulla provenienza delle sue ricchezze. La Guardia di Finanza si impegna a fare luce su questo mistero, dimostrando come la legge colpisca anche i patrimoni più insospettabili legati alla criminalità organizzata. Continua a leggere.

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni per 2 milioni nei confronti di Ciro Gallo, ritenuto affiliato al clan Moccia di Afragola (Napoli) e già condannato due volte con sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

