Sequestrato dalle Fiamme Gialle patrimonio da oltre 2 milioni ad affiliato del clan Moccia

Un'operazione decisiva contro il crimine organizzato scuote Napoli: le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per oltre 2 milioni di euro a Ciro Gallo, affiliato del clan Moccia. La misura, disposta dalla Corte d'Appello, rappresenta un duro colpo alle attivitĂ illecite e dimostra ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere la criminalitĂ . Questo episodio sottolinea come la legge continui a essere uno strumento potente per contrastare il malaffare, promuovendo legalitĂ e sicurezza.

NAPOLI, 5 GIUGNO 2025 – Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore ai due milioni di euro è stato eseguito nei confronti di Ciro Gallo, classe 1976, ritenuto affiliato al clan Moccia. La misura è stata disposta dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, su richiesta della Procura Generale, nell'ambito di un procedimento di incidente di esecuzione. Gallo, giĂ condannato in via definitiva con due distinte sentenze, era stato riconosciuto colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso (9 anni di reclusione) e successivamente di associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, detenzione di esplosivi e illecita concorrenza a favore del clan (14 anni di reclusione).

