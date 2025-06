Sequestrata e violentata nel bar a Roma revocata licenza del locale

Una tragica notte a Roma ha scosso la città: il locale di viale Eritrea, teatro di violenze atroci, ha visto revocata la sua licenza dal questore, in seguito agli eventi drammatici del 29 maggio. La città si stringe nel dolore e nella condanna per un episodio che evidenzia l’importanza di misure ferree contro ogni forma di violenza e illegalità. È un monito forte affinché giustizia prevalga e si garantisca la sicurezza di tutti.

Licenza revocata: questo il provvedimento emesso dal questore di Roma e notificato dai carabinieri, su richiesta degli stessi, al bar di viale Eritrea dove il 29 maggio una donna di 48 anni è stata sequestrata e violentata da un 28enne romano, proprietario dell'attività e arrestato dai militari. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sequestrata e violentata nel bar a Roma, revocata licenza del locale

