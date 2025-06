senza infrastrutture il territorio non cresce

Senza infrastrutture adeguate, il territorio di Cento rischia di rimanere indietro, relegato all’isolamento logistico ed economico. La recente rappresentazione grafica della ZSL dell’Emilia Romagna ha messo in luce la mancanza del Comune di Cento, alimentando il senso di sconforto. Come può crescere l’economia locale senza un focus sulla rete infrastrutturale? È arrivato il momento di cambiare rotta e puntare su un rilancio strategico che valorizzi il territorio.

Isolamento logistico ed economico, Cento dove si trova? "Il senso di sconforto provato alla visione della rappresentazione grafica della Zsl dell’Emilia Romagna, dove il Comune di Cento non risulta nominato e stato forte. Uno sconforto che prende forza, osservando la politica locale, che pare non avere fra i focus l’efficientamento logistico del territorio. Come sarà possibile uno sviluppo dell’economia locale non rientrando nelle traiettorie logistiche della Zls?". Edi Govoni, presidente di Confesercenti Alto Ferrarese, riporta l’attenzione sull’importanza di avere vie di collegamento fruibili e funzionali per mantenere e sviluppare il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it