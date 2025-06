senatori pd m5s e italia viva chiedono sanzione per alberto balboni

L'ultimo episodio in Aula ha portato i gruppi di PD, M5S, Avs e Italia Viva a chiedere sanzioni per Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari costituzionali. Le sue parole, considerate "gravemente offensive", hanno scosso il Parlamento e acceso un dibattito sulla decenza e il rispetto istituzionale. La questione si fa calda: quali conseguenze attendono Balboni?

I gruppi di Pd, M5s, Avs e Italia viva chiedono alla presidenza che si valuti una sanzione per Alberto Balboni, il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari costituzionali, che ieri si è rivolto alle opposizioni in Aula con frasi "gravemente offensive" nei loro confronti, "accostandole in più occasioni alla criminalità organizzata". Oltre a sottolineare che ciò è "platealmente incompatibile con il ruolo di presidente di commissione". E' quanto si legge in una lettera che i capigruppo dei quattro partiti hanno inviato al presidente Ignazio La Russa. Chiedono quindi che si convochi "con urgenza" il Consiglio di presidenza del Senato "per valutare l'adozione di una sanzione adeguata e opportuna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net