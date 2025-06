Senato La Russa | no provvedimenti disciplinari per fatti di ieri

Nell’aula del Senato si è vissuto un momento di tensione ieri, ma il presidente ha chiarito che nessun provvedimento disciplinare sarà adottato. Durante la conferenza dei capigruppo, si è deciso di non procedere con sanzioni in seguito agli eventi verificatisi durante l’esame del decreto sicurezza. Una scelta che evidenzia l’intento di preservare il confronto politico nel rispetto delle regole. La questione rimane aperta e al centro del dibattito parlamentare.

Roma, 5 giu. (askanews) – Nel corso della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama si è discusso "sugli eventi di ieri" in aula durante l'esame del decreto sicurezza ma non ci sarà nessuno strascico disciplinare: lo ha detto ai cronisti il presidente del Senato, spiegando la sua posizione dopo che le opposizioni avevano chiesto con una lettera dei capigruppo di Pd-M5S-AVS e Iv di prendere in considerazioni sanzioni disciplinari nei confronti del presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni (FdI). "Mentre vi era un'attenzione particolare dell'opposizione alle parole del presidente della commissione (Balboni appunto, ndr) e voi sapete che le opinioni possono essere libere poi, se sono offensive ci possono essere provvedimenti di disciplinari.