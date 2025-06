Sempre più precario il lavoro a Venezia | 10 mila indeterminati in meno

Il mercato del lavoro a Venezia si trova a un punto di svolta: nonostante il basso tasso di disoccupazione, circa 10.000 lavoratori a tempo indeterminato in meno nel 2024 evidenziano una realtà sempre più fragile e frammentata. Questa situazione solleva domande cruciali sulla stabilità occupazionale e le prospettive future della città. Analizziamo i dati e scopriamo cosa ci attende in questa delicata fase economica.

