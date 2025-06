Sempre meno posteggi e costi alle stelle

Sempre meno posteggi e costi alle stelle: una situazione che colpisce pendolari e commercianti, creando disagi quotidiani. In centro, la riduzione degli stalli e i prezzi elevati della sosta stanno accentuando il problema, soprattutto in zone come piazza Aguselli, dove i lavori in corso complicano ulteriormente la situazione. Capogruppo Casali, qual è la posizione di FdI riguardo a queste criticità e quali soluzioni propone per alleviare il disagio dei cittadini?

"In centro sempre meno stalli e costi della sosta alle stelle". A lamentarlo è il capogruppo consiliare di FdI Marco Casali (nella foto) che interviene sul caso di piazza Aguselli dove, a causa dei lavori in corso, sono diminuiti i posteggi e le associazioni di categoria hanno richiesto all’amministrazione comunale di trovare spazi alternativi per la sosta, proponendo anche il cortile di Sant’Agostino. Capogruppo Casali, qual è la posizione di Fdi? "Sulle proposte delle organizzazioni aspettiamo una risposta da parte dell’amministrazione, che non sia la solita di voltarsi dall’altra parte. Ripercorrere la morsa a tenaglia degli ultimi dieci anni è facile: dalla soppressione del parcheggio di Piazza della Libertà siamo arrivati, solo ora, a un parcheggio sostitutivo, quello del Sacro Cuore, non ancora pienamente fruibile e che offre comunque meno posti rispetto a quelli originari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sempre meno posteggi e costi alle stelle"

