Sei giorni International il pattinaggio protagonista a Santa Maria Nuova

Sei Giorni International di Pattinaggio sta per invadere Santa Maria Nuova, trasformando le strade e le piste in un palcoscenico mondiale di abilità, passione e spettacolo. Mentre i giovani talenti del G.S. Pattinaggio Santa Maria Nuova brillano nelle rassegne nazionali, l’attesa cresce: dal 7 agosto, questa competizione leggendaria promette emozioni indimenticabili, unendo atleti di tutto il mondo in un inno alla cultura su rotelle. Preparatevi a vivere un’estate di pura adrenalina!

SANTA MARIA NUOVA - Mentre alcuni giovani alfieri del G.S. Pattinaggio Santa Maria Nuova sono impegnati nelle rassegne nazionali di San Miniato e Trapani, è scattato il conto alla rovescia per la tradizionale “Sei Giorni Rotellistica”, che si svolgerà a partire dal 7 agosto prossimo nell’iconico. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Sei giorni International", il pattinaggio protagonista a Santa Maria Nuova

In questa notizia si parla di: Santa Maria Giorni Pattinaggio

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise" - Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

"Sei giorni International", il pattinaggio protagonista a Santa Maria Nuova - La kermesse, nobilitata dalla presenza di diversi atleti stranieri, è giunta alla 7a edizione del suo secondo ciclo, dopo essere stata a lungo - soprattutto negli anni ‘80 - uno degli appuntamenti più ... Lo riporta anconatoday.it

Pattinodromo Santa Maria Nuova