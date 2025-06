Segreti di famiglia la seconda stagione dall' 11 giugno su Mediaset Infinity | nuovi misteri per Ceylin e Ilgaz

Preparati a riscoprire il mondo di Segreti di famiglia: dal 11 giugno, su Mediaset Infinity, torna questa appassionante serie turca con nuovi misteri per Ceylin e Ilgaz. Tra intrighi legali e drammi d'amore, la seconda stagione promette emozioni coinvolgenti e sorprese sorprendenti. Non perdere l’opportunità di seguire gli episodi in esclusiva e gratis, immergendoti ancora una volta nel loro intreccio di segreti e passione. L’azione sta per ricominciare!

Dall'11 giugno sarà disponibile, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity la seconda stagione della serie turca Segreti di famiglia, che vedrà i protagonisti Ceylin e Ilgaz alle prese con nuovi intrighi legali e drammi d'amore. C'è una bella sorpresa in arrivo per gli spettatori di Segreti di famiglia: da mercoledì 11 giugno saranno disponili in streaming su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, gli episodi della seconda stagione. L'11 giugno, dunque, i fan dell'avvicente serie che mescola amore, drammi e intrecci legali potranno scoprire come finisce la prima stagione e insieme avere un assaggio di cosa attende i protagonisti nella seconda, che verrà rilasciata con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Segreti di Famiglia 2, la nuova stagione in esclusiva su Mediaset Infinity • Zero attese, massima tensione: la nuova stagione di Segreti di Famiglia sarà disponibile dall'11 giugno in contemporanea con il finale della prima stagione

Mai senza… Ceylin e Ilgaz La prima stagione sta per finire, ma non preoccupatevi… da mercoledì 11 giugno, insieme all'emozionante gran finale di #SegretiDiFamiglia, sarà disponibile anche il primo episodio della seconda stagione, gratis e in esclusiv

