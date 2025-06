Segreteria Pd il duello Uba e Zerbini la sfida nel circolo ’Centro’ | Una scossa al partito

Tra sguardi carichi di significato e parole non dette, la sfida tra Uba e Zerbini al circolo centro ha acceso una scintilla nel cuore del Pd. In un clima di tensione palpabile, si delineano le dinamiche di un partito che, più che con discorsi, si confronta con gesti e silenzi eloquenti. Con l’appuntamento che si avvicina, il futuro del partito si fa sempre più incerto e affascinante.

di Federico Di Bisceglie Più delle parole possono i non detti. Gli sguardi, le strette di mano. Date e non date. Le occhiate eloquenti che approvano o disapprovano. La tensione era palpabile, l’altra sera nella sala dell’hotel Astra, che ha ospitato il confronto – fra gli ultimi, ma senz’altro il più significativo – tra i due contendenti alla segreteria comunale del Pd. D’altra parte, più si avvicina la scadenza – il nuovo vertice lo si avrà definitivamente entro il 15 di questo mese – più aumenta il livello di scontro. Leonardo Uba è estratto per primo a parlare al cospetto del circolo ‘Centro’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it