Segre e Bruck distrutto dopo 2 ore il murale a Milano con la bandiera di Israele

Una potente opera di arte e memoria dedicata a Liliana Segre ed Edith Bruck, realizzata per commemorare la Shoah a Milano, è durata appena due ore prima di essere strappata. Il murale di aleXsandro Palombo, intitolato "Again and Again", simbolo di solidarietà e storia condivisa, ha suscitato grande emozione prima del suo rapido annullamento. Un episodio che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto della memoria storica.

È durata poco più di due ore la nuova opera con Liliana Segre ed Edith Bruck realizzata dall'artista aleXsandro Palombo sui muri esterni del Memoriale della Shoah a Milano. Il murale in carta dal titolo "Again and Again", era stato inaugurato questa mattina e raffigurava Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele. L’opera è stata completamente strappata dal muro. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Segre e Bruck, distrutto dopo 2 ore il murale a Milano con la bandiera di Israele

