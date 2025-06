Sede della Camera di Commercio Ipotesi ex sede Guardia di Finanza

Immaginate una rinascita urbana, dove il passato e il presente si incontrano per creare un nuovo polo di sviluppo. La Camera di Commercio potrebbe trovare casa in un affascinante edificio liberty, un tempo sede della Guardia di Finanza, noto come Palazzo Bertolli, a pochi passi dal cuore della città . Questa mossa strategica mira a superare le criticità della storica sede di Corte Campana, offrendo un ambiente più funzionale e stimolante per i circa 50 dipendenti.

Non in centro, ma davvero a due passi da esso: la nuova sede della Camera di Commercio potrebbe essere la palazzina liberty a suo tempo occupata dalla Guardia di Finanza in viale Cavour e da tutti conosciuta come Palazzo Bertolli. Sarebbe questa la strada principale che sta percorrendo l'ente camerale per superare le attuali criticità legate alla storica sede di Corte Campana che ospita circa 50 dipendenti. La palazzina, attualmente di proprietà di una azienda – la Good City srl di Pistoia dietro cui si celerebbe un noto imprenditore lucchese – che la acquistò per poco più di un milione di euro dal Comune di Lucca durante gli ultimi mesi di mandato del sindaco Tambellini.

