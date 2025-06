Sebastiano ucciso dopo la lite per il posto auto Procura | Ergastolo al killer

Un dramma scuote la comunità di Parete: l’omicidio di Sebastiano Tessitore, ucciso in seguito a una lite per un posto auto, ha portato alla richiesta di ergastolo per Armando Ortodosso. La sentenza, che si preannuncia come un momento cruciale nel processo, riflette la gravità dell’accaduto e il desiderio di giustizia di fronte a un gesto così grave. La vicenda non lascia indifferenti, evidenziando quanto possa essere fragile la convivenza civile.

Ergastolo. Questa la pena invocata dal pubblico ministero Antonio Bassolino nei confronti di Armando Ortodosso accusato dell’omicidio di Sebastiano Tessitore, avvenuto ad aprile dell’anno scorso in un condominio di via 2 Agosto a Parete. La richiesta è arrivata a margine della requisitoria. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sebastiano ucciso dopo la lite per il posto auto, Procura: "Ergastolo al killer"

Cosa riportano altre fonti