se ve lo siete persi al cinema o se lo avete amato a tal punto da volerlo rivedere

Se ve lo siete persi al cinema o se l’avete amato a tal punto da volerlo rivedere, non potete perdervi FolleMente, il capolavoro di Paolo Genovese. Questa commedia brillante ci porta nel cuore di un amore che si scontra con le mille voci della nostra mente, regalando risate e riflessioni profonde. Dopo aver conquistato le sale, ora arriva su Disney+ dal 6 giugno, pronta a conquistare anche il pubblico dello streaming. Un video inedito dal...

C osa succede quando l’amore si scontra con le mille voci che abitano la nostra mente? FolleMente, l’ultimo film diretto da Paolo Genovese, ha trovato una risposta brillante e irresistibile, tanto da diventare — con il suo passaggio nelle sale — la commedia italiana più vista al cinema nel 2025. Ora, forte del successo ottenuto, approda su Disney+ dal 6 giugno, pronta a conquistare anche il pubblico dello streaming. Un video inedito dal backstage, pubblicato in occasione del debutto in piattaforma, mostra un dietro le quinte vivace e ironico che svela la chimica e la costruzione di un film che è già un piccolo cult. 🔗 Leggi su Iodonna.it