Se si deve prestare del pane è meglio farlo con chi ha almeno la farina

Se si deve prestare del pane, meglio farlo con chi ha almeno la farina. Lo stesso principio si applica ai mercati finanziari: recenti report da agenzie di rating confermano la solidità dell’Italia, pur consigliando cautela. Ieri, la risposta dei mercati al collocamento di BTP da parte del Tesoro è stata così positiva da rafforzare la fiducia, dimostrando come anche nei momenti complessi, la credibilità e la prudenza siano le chiavi per un futuro stabile.

A gradita conferma dei recenti report fatti da più di una agenzia di rating nei confronti dell’ Italia, positivi seppure accompagnati dalle raccomandazioni di usare varie cautele, ieri è arrivata dai mercati finanziari una risposta al collocamento di una consistente quantità di BTP da parte del Tesoro, da valere come dimostrazione di buon gradimento. Essa è stata tanto evidente da essere considerata in linea con i rating de quo per fatti concludenti. È andata così. Il Tesoro ha messo in vendita titoli del Debito Pubblico. Più precisamente, ieri si è tenuta un asta di quei titoli pluriennali, contraddistinti da caratteristiche positive, pur rimanendo entro quei limiti che, se superati, li farebbero sembrare al più biglietti di una lotteria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Il pane fatto in casa come in un ristorante tre stelle Michelin con Niko Romito - Reale***