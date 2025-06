Se in guerra muore prima il pensiero

In un mondo dove spesso le immagini e i titoli dominano il racconto, la guerra insidia anche la nostra capacità di pensare. La prima vittima, infatti, è il pensiero stesso, caduto nel silenzio mentre la tragedia si consuma lontano dagli occhi e dai riflettori. È un richiamo a non dimenticare che dietro ogni conflitto ci sono idee, valori e verità da preservare. Solo così possiamo sperare di costruire un domani diverso.

La prima vittima della guerra è il pensiero. Oltre alla verità, oltre alle vite umane. Muore in silenzio, quando ancora i riflettori dei media non si sono accesi sui campi di battaglia.

