Se hai un Pixel 7a Google potrebbe darti 400 euro per comprare il modello più nuovo

Se possiedi un Pixel 7a Google, potresti ricevere fino a 400 euro per aggiornare al modello più recente, ma c'è un problema: alcuni dispositivi venduti in Italia presentano batterie che rischiano di gonfiarsi. Mentre Google non offre sostituzioni, è previsto un indennizzo di 406 euro. Scopri come proteggerti da questa criticità e quali passi compiere per ottenere il massimo vantaggio. Leggi tutto.

Google non è fortunata con le batterie: alcuni modelli di Pixel 7a venduti anche in Italia hanno la batteria che potrebbe gonfiarsi. Nel nostro Paese niente sostituzione ma indennizzo di 406 euro.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Se hai un Pixel 7a Google potrebbe darti 400 euro per comprare il modello più nuovo

