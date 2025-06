Se chi per non morire di fame muore per gli spari contro gli aiuti

In un contesto di crisi e tensione, le decisioni strategiche si intrecciano con le vite delle persone comuni. Quando la sopravvivenza diventa una sfida quotidiana, ogni scontro e ogni attacco assumono un peso ancora più drammatico. La complessità del conflitto in Ucraina, tra minacce di cessate il fuoco e azioni mirate, mette in evidenza come la guerra influenzi non solo i fronti militari, ma anche le sorti di chi tenta di sopravvivere.

Putin dice che è difficile che ci sarà un cessate il fuoco in Ucraina, visto che trattare con Zelensky sarebbe come trattare con i terroristi. Il riferimento è all'attacco (il terzo) al ponte di Crimea da parte degli 007 di Kiev: è in territorio russo, non rientra tra le aree coinvolte nel conflitto e quindi .

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - L'incitamento al genocidio da parte di rappresentanti israeliani sta permeando il dibattito pubblico, trasformando un crimine gravissimo in un tema controverso.

La dottoressa Victoria Rose dice che all'ospedale Nasser sono arrivati 30 dei corpi dei palestinesi uccisi e molti feriti del massacro israeliano di questa mattina. Persone in fila al centro di distribuzione di aiuti degli USA a Rafah, per non morire di fame. #Israel Tweet live su X

ACHILLE, SI STA LASCIANDO MORIRE, GIORNO DOPO GIORNO, NON MANGIA PIÙ, NON REAGISCE, UNA RESA SILENZIOSA CHE ARRIVA DOPO ANNI DI DOLORE. HA PATITO LA FAME, LA SETE , LE BOTTE. HA SENTITO LA MANO DELL'UOMO SOL Tweet live su X

